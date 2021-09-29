هواوي تطرح ساعة جديدة الشهر القادم.. تفاصيل

تستعد شركة هواوي الصينية لطرح ساعتها الجديدة في أوروبا، والتي تحمل اسم Watch Fit New، وهى الإصدار المحسن من ساعتها الحالية Watch Fit.

وحسب موقع “جي اس ام آرينا” التقني، كشفت التسريبات عن احتمالية إصدار الساعة الجديدة من الصانع الصيني في الشهر المقبل، التي تشبه إلى حد كبير شقيقتها الكبرى Watch Fit.

وحتى اللحظة لم يتم تأكيد ما إذا كانت هواوى ستطرح الساعة في نسختين أم لا، بينما أفادت تسريبات بأن الساعة ستصدر بالأسواق الأوروبية بحلول 18 أكتوبر المقبل، بسعر 129 يورو ، وستعمل بتقنية NFC.

مميزات ساعة هواوي Huawei Watch Fit

جدير بالذكر أن هواوي أعلنت العام الماضي عن ساعتها Huawei Watch Fit رسمياً، بتصميم مربع، بطارية أكبر، بالإضافة إلى عدد كبير من المميزات الطبية ومميزات اللياقة البدنية.



وتأتى ساعة Watch Fit الذكية بشاشة 1.64 بوصة من نوع AMOLED، مع حواف منحنية من كل الجوانب، مع زر على جانب الساعة، والساعة مصنوعة من ألياف بوليمر متينة.



وتعمل ساعة Watch Fit الذكية بمعالج من نوع Kirin A1، ونظام تشغيل Lite OS من هواوى، وتحتوى ساعة هواوي على العديد من الميزات الرياضية، مثل فيديوهات تدريب بدنية، مع مقياس SpO2 ، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع GPS بالإضافة لمستشعر معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع متتبع للنوم، وتمارين لتخفيف التوتر، كما تعرض جميع الإشعارات من الهاتف الذكي، وتتحكم في الموسيقى.