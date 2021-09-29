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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تسجيل 1052 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية  اليوم الأربعاء عن تسجيل 1052 اصابة  جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 822892.


كما سجلت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم  7 وفيات  خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10710.

 

ورصدت الوزارة تعافي 904 حالات شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 799849.

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رغم تلقي اللقاح.. تفاصيل إصابة محمد مصطفى شردي بـ كورونا في الأردن

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عزل الإعلامي محمد شردي في الأردن بعد إصابته بفيروس كورونا

وكان الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، في وقت سابق ، أعلن إصابة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا، حسبما أظهرت نتائج الفحوصات الطبية.

 

وظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

 

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ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، رغم أن نتائج فحوصات التي أجريت اليوم كانت سلبية.

 

وتمنى الديوان الملكي في الأردن الشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.
 

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