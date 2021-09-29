الأردن.. تسجيل 1052 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1052 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 822892.



كما سجلت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم 7 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10710.

ورصدت الوزارة تعافي 904 حالات شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 799849.

وكان الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، في وقت سابق ، أعلن إصابة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس كورونا، حسبما أظهرت نتائج الفحوصات الطبية.

وظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

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ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، رغم أن نتائج فحوصات التي أجريت اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي في الأردن الشفاء العاجل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

