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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: نتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء مركز "إبداع مصر الرقمية"

صدى البلد

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، خلال ترأسه الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة اليوم، الأربعاء، حرص الجامعة على التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، من خلال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية.

 

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى دور مركز الإبداع الرقمي فى تدريب وتأهيل طلاب الجامعة على جميع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمدادهم بمهارات تكنولوجيا المستقبل التي تواكب أحدث الأنظمة المعتمدة دولياً فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن تأهيل خريج يواكب التطور السريع والمتلاحق في مجال سوق العمل.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، خلال كلمتها بمجلس جامعة طنطا، أن المعهد يستهدف تقديم عدد من الخدمات لطلاب جامعة طنطا منها إنشاء مركز للتدريب والإبداع بجامعة طنطا، بغرض تأهيل وتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمواكبة التطور السريع فى مجالات سوق العمل المصرى.

 

وأضافت أن معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات يقدم مجموعة من المنح التدريبية فى مجالات إنتاج المحتويات الرقمية، والاستشارات المهنية، وبرامج وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتحول الرقمى وإعداد خريج متميز يتناسب مع التحديات التى يفرضها سوق العمل.

جامعة طنطا التعاون المشترك تكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات اجتماع شهري مصر الرقمية

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