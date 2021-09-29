بطل "عروس أسطنبول" .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

في حوار جرئ، فتحت النجمة أروى جودة قلبها ليلة أمس في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، كشفت العديد من جوانب حياتها الخاصة، ولأول مرة تتحدث عن علاقتها بممثل تركي شهير، وقعا في حب بعضهما وهي في بداية مشوارها الفني، لكن قصة الحب لم تكتمل بسبب رغبة كل منهما في البقاء ببلده.

لأول مرة يعرف جمهور أروى جودة ارتباطها بالنجم التركي أوزجان دينيز ، بطل مسلسل عروس أسنطبول الشهير، الذي أسر قلوب الفتيات المتابعات له بوسامته وخصلات شعره البيضاء، فهو أيضًا جذب أروى جودة منذ سنوات وارتبطا وتمت الخطبة لكن لم يشاء القدر أن تستمر تلك العلاقة .

أروى جودة قالت أمس عن علاقتها بالنجم التركي :" كان دمه خفيف جدًا، ولكن لم تستمر خطبتنا لأنه كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، ووقتها التقينا أثناء تواجده لتصوير إحدى كليباته".

قصة أروى جودة و أوزجان دينيز

القصة تعود لعام 2004 ، حينها كانت أروى جودة عارضة أزياء وكانت ضمن المشاركين في مسابقة أفضل عارضة أزياء في العالم التي أقيمت في تركيا، حينها كان أوزجان دينيز يصور مسلسله ليلة من حزيران ، والتقى بـ أروى جودة أمام باب المصعد في الفندق الذي تقيم فيه حيث كان يصور هناك بعض مشاهد مسلسله، ومنذ الوهلة الأولى أعجب بها .

بعد عامين كان أوزجان دينيز يصور فيديو كليب في تركيا بعنوان "Kal De" بمعنى "ابقى" ، وشاركت روى جودة في هذا الكليب ، وتطورت علاقتهما مع الوقت وجمعتهما قصة حب عرفتها وسائل الإعلام التركية التي تهتم بأخبار النجوم والمشاهير بشكل خاص، وانتشرت أخبار أروى جودة و أوزجان دينيز بشكل كبير في أنحاء تركيا، وبعدها أعلن الثنائي خطبتهما .

بعد فترة وجيزة من الارتباط والخطبة ، لم يتستطع الثنائي الاستمرار في تلك العلاقة حيث كانت أروى مقيمة في مصر، و أوزجان مقيم في تركيا ولم يستطع أي منهما مغادرة وطنه والبدء من جديد في بلد آخر، ومن هنا جاء قرار الانفصال الذي أعلنته وسائل الإعلام التركية .

قالت أروى جودة عن انفصالها عن أوزجان دينيز :" لم تستمر خطبتنا لأنه كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر ".