الكويت الكويتي يفوزعلي البطائح الإماراتي 112 /60 ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

فاز فريق الكويت الكويتي علي نظيره فريق البطائح الاماراتي بنتيجة في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب صالة الشاطبي المغطاة في إطار منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة التى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى.

لعبت خبرة لاعبي الكويت الكويتي دورا كبيرا في حسم اللقاء الذى جاءت فتراته علي النحو التالي

الفترة الأولي 25/16 للكويت الكويتي

الفترة الثانية 33/11 للكويت الكويتي

الفترة الثالثة. 85/50 للكويت الكويتي

الفترة الرابعة 112/60 للكويت الكويتي

ويلعب الكويت الكويتي في المجموعة الرابعة التى تضم بيروت اللبنانى ، والبطائح الإماراتي ، والغرافة القطري، والمنامة البحريني.

ويستضيف نادى الاتحاد السكندرى مباريات البطولة خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى وحتى 9 اكتوبر المقبل علي ملعب صالة الاتحاد بالشاطبي وصالة برج العرب .

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