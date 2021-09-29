كاتب كويتى يشيد بالرئيس السيسي ورد مميز من أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكاتب الكويتى الكبير أحمد الجارالله، كتب كلمات مهمة عن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الكاتب الكويتى محب لـ مصر، و كشف موسى أنه يقدر هذا الكاتب الكبير.



ولفت أحمد موسى، إلى أن الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، أشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالفقراء بتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.



وأوضح موسى أن الكاتب الكبير كتب شهادة عن مصر في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم: "بكل تقدير مصر فيها رئيس جمهورية شغله الشاغل فقراء بلاده، أول رئيس جمهوري اهتماماته الفقراء".

وأشار إلى المشروعات التي لبّت طموحات الفقراء: "عشوائيات تختفي، ترع قذرة يجرى استثمار مياهها، ريف يجري تصحيح مساره، فلاحين يتم وضعهم على السكة المفيدة والنظيفة".

وأبدى إعجابه بإنجازات الرئيس السيسي، قائلا: "يا ريس عبدالفتاح السيسي.. تاريخ مصر سيتذكرك.. غيرك أفقر الغني ولم يغنِ الفقير".

