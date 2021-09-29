بسبب الشبكة الجديدة..9 آلاف حادث معدل انخفاض حوادث الطرق في 6 سنوات

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية ، إن معدلات الحوادث فى الفترة الأخيرة انخفضت وذلك مع تنفيذ الطرق الجديدة.



وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 15 ألف حادثة على الطرق فى 2013 و 9 آلاف حالة وفاة، وفى عام 2019- كان هناك 6 آلاف حادثة على الطرق و 3 آلاف حالة وفاة.



ولفت رئيس قطاع الإحصاءات الإقتصادية لجهاز التعبئة والإحصاء،، إلى أن 77% من حائزى المركبات أكدوا أن شبكة الطرق الجديدة وفرت لهم الوقت.



وقام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى بعرض ما تم خلال المسح الذى قام به الجهاز لـ استهلاك الوقود فى مصر، وأكد أن المسح الذى قام به الجهاز يهدف إلى التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، ويساهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعى وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).





وأن نتائج مسح "استهلاك الوقود في قطاع النقل البرى عام 2020"، وتكمن أهمية المسح في تناوله لسلعة استراتيجية هامة تؤثر على جميع قطاعات المجتمع.

ومن أهم مؤشرات المسح ما يلى :

1- يستهلك قطاع النقل البرى في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعه فى قطاع النقل البرى فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29.0 % من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02 %، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

2- تستهلك المركبات الملاكي نحو 66.8% من إجمالي إستهلاك البنزين ( بكافة أنواعه ) بقطاع النقل البرى في مصر ، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5% ،والمركبات الأجرة 9.1% ، و 4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

3- أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي إستهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

4- بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6% ، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البرى في مصر .

5-بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين :الملاكى 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة ، الميكروباص 4501 لتر / سنة ، النقل 2570 لتر / سنة ، بينما بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر / سنة .



2- بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لترللبنزين ، 8.04 كم/لتر للسولار ، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى (متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود :هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين / سولار ، م3 غاز طبيعى ).



مع ملاحظة أن جائحة كورونا ( كوفيد -19) قد أثرت على النشاط الإقتصادى وحركة النقل في مصر وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.



6- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى ، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال ( احلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة).

7- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعى والتى تشمل ايضا الملاكى والاجرة (تاكسى /ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.

8- بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزى المركبات فقد تم استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين والتى تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.