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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشيك واد في روكسي.. حكاية سيارة شهيرة ظهرت مع أشرف عبدالباقي

أشيك واد في روكسي..
أشيك واد في روكسي.. حكاية سيارة شهيرة ظهرت في هذا الفيلم

فنان ليس كأي فنان لقبه الكثير بـ" الرايق " لابتعاده الدائم عن أي شيء قد يبدو له أنه يعكر صفوه، دائمًا ما يبحث عن الجمال في كل يحيط به لتتكون حوله هالة من البهجة التي تظهر بشكل واضح في إبداعاته المتفردة في جميع الأشكال والقوالب الفنية التي قدمها، فتارة تجده يقدم شكل جديد للأغنية الشبابية بألحان عبقرية، وتارة تجده صانع مقالب كوميدية في واحد من أنجح برامج المقالب التي قدمت في بدايات الألفية الثانية، لتنبهر بعد ذلك بموهبته الإخراجية الفذة، وبالطبع موهبته التمثيلية لمختلف الشخصيات التي تغلب عليها طابع " الروقان " كشخصيته في فيلم " أشيك واد في روكسي "، إنه الفنان الراحل حسين الإمام.

فيلم أشيك واد في روكسي

ربيع الأخضر شاب طموح جسد شخصيته الفنان الراحل حسين الإمام، يعمل كصبي مكوجي ولكن ليه حس فني مختلف تمامًا عن فن جيله، فقام بتكوين فرقة غنائية لإحياء الأفراح بالمناطق الشعبية هو وصديقه حسن وتتك " أشرف عبد الباقي " يعمل في محل كوافير رجالي، لذا قام باختراع قصة شعره هو والأخضر تحت اسم " الأو أو أو " والتي أصبحت حديث جيله واتبعها الكثير من الشباب، تعرفا على مدير أحد المحال التجارية لبيع شرائط الكاسيت سيد كوكو " هاني رمزي "، وقام باستغلال نجاحهما وعبأ شريط كاسيت لهما تخطت مبيعاته المليون نسخة.

فيلم أشيك واد في روكسي

تعرف الأخضر خلال رحلته هذه على الفتاة الثرية المدللة التي تنتمي إلى إحدى العائلات الارستقراطية ميسون " سحر رامي " ووقعا في غرام بعضهما، ولكن عمتها المتعنتة كانت ترفض هذه العلاقة و أخذت تلاحقها بواسطة سيارتها العتيقة، أيقونة خمسينيات القرن الماضي، هذه الحقبة التي اتسمت بكل ما هو مفعم بالجمال والرقي الذي ظهر بكل تفصيله في ملامح هذا العصر الذهبي.

فيلم أشيك واد في روكسي

تظهر ملامح فن وجمال حقبة الخمسينيات من القرن الماضي في تصميم سيارات هذا العصر، وخاصة في إصدارات النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، تلك الشركة ذات التاريخ العريق حيث أسسها كارل بنز وبرفقته فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر في العام 1926، والتي أصدرت تحفتها الكلاسيكية العابرة للزمن MERCEDES BENZ W120 PONTON، ذلك الطراز العتيق الذي ظهر خلال أحداث فيلم " أشيك واد في روكسي ".

فيلم أشيك واد في روكسي

بدأت الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، في طرح طرازها الأنيق MERCEDES BENZ W120 PONTON، بداية من العام 1954 وحتى إصدار آخر نسخة منها في العام 1962، و لأنها تحفة فنية كلاسيكية نادرة فمازالت تباع حتى وقتنا هذا لهواة امتلاك السيارات النادرة وذلك بسعر يبلغ حوالي 43 ألف يورو بما يعادل 805 ألف جنيه مصري.

فيلم أشيك واد في روكسي

طرحت الشركة الألمانية الطراز العتيق MERCEDES BENZ W120 PONTON، بعدة نسخ أحدثت طفرة في عالم إصدارات مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، مما جعلها تحقق انتشارات واسعًا خلال منافستها بسوق السيارات العالمي، وجاءت هذه النسخ منها التصميم التقليدي للسيارات السيدان ذات الأربعة أبواب، ومنها ذات المفهوم الشبابي ثنائي الأبواب القابل للتحويل " كوبيه كابورليه ".

فيلم أشيك واد في روكسي

كانت قد استمدت السيارة  MERCEDES BENZ PONTON W120، قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل يناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات، واتسمت هذه السيارة بصناعة مقصورتها الداخلية من خشب الأبانوس المطعم بذرائر من أحجار " الباك لايت "، وناقل حركة مصنع من العاج الخالص، لذا تعد هذه السيارة من التحف النادرة الوجود في وقتنا الحالي، وهناك أعداد قليلة للغاية يحافظون على امتلاكهم لهذا الطراز العتيق الأنيق.

فيلم أشيك واد في روكسي

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل حسين الإمام بطولة فيلم أشيك واد في روكسي مجموعة من أهم نجوم الفن يأتي من بينهم " أشرف عبد الباقي، سحر رامي، عبلة كامل، ناء الشوربجي، هاني رمزي، محمد لطفي، سعيد طرابيك، سيد الشاعر، حمدي السخاوي، إيمان مسعود، مجدي كامل، سليمان عيد، أمير كرارة، أحمد بجة، محمود عبد الغفار "، ومن تأليف حسين الإمام، و إخراج عادل أديب، وتم عرض فيلم أشيك واد في روكسي بدور العرض السينمائية لأول مرة في 1 يناير من العام 1999.

فيلم أشيك واد في روكسي
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