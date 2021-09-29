عاكف المغربي: جائحة كورونا خير دليل على قوة وصمود الاقتصاد المصري

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، دور بنك مصر في دعم وتمويل المشروعات التنموية، والمشاركة في مبادرة التمويل العقاري.

وأضاف عاكف المغربي، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أن تمويل المشروعات التنموية 59 مليار، وهذا يعني أن البنك زاد فوق الـ 50%.

وتابع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن :"هذا الأمر يدفع البلد ويعمل شمول مالي ويحارب الفقر"، لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على دول العالم أجمع ومصر من أقل الدول تأثيرا بـ الجائحة وهذا الأمر ظهر في معدلات النمو.

وأوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه يرجع هذا الأمر لإجراءات كبيرة قامت بها الحكومة في بداية الجائحة، وأيضا إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تمت سابقا.

وأضاف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه كلها أمور جعلت الاقتصاد المصري أقوى، وقادر على الصمود في أي أزمة، متابعا أن جائحة كورونا خير دليل على قوة الاقتصاد المصري بلا شك.

فيما قال محمد العنتبلي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر ، إن البنك يساعد في عمليات التحول الرقمي للعملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويتعاون مع جوجل حاليا لتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والتسويق الإلكتروني، ويتم حاليا تدريب دفعتين بهما 50 عميلا من المشروعات الصغيرة، وسوف يستمر البنك في تنفيذ هذا التعاون من اجل مساعدة العملاء في تطوير إنتاجهم ومبيعاتهم.