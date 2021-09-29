عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش رخيصة| أحمد سعد : علياء بسيوني أول ارتباط ليا في حياتي

المطرب أحمد سعد وزوجته
المطرب أحمد سعد وزوجته الجديدة مع بسمة وهبة

كشف الفنان أحمد سعد الفارق بين زواجه من الوسط الفني وخارجه، قائلاً: "علياء بسيوني تعتبر أول ارتباط ليا في حياتي .. وده بسببي أنا".

وأضاف أحمد سعد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "أنا فيه حاجات كتير معملتهاش في حياتي، وعملتها دلوقتي مع علياء، على الرغم من اني كنت ناقم عليها".

وأوضح الفنان قائلاً: "حوار إني الاتنين المرتبطين بنزلوا يختاروا عفش الشقة وألوان الشقة وكل الحاجات ديه، كنت بعتبرها تلزيق وحاجات قديمة أوي .. ولكن دلوقتي أنا بشارك كل حاجة في البيت مع علياء".

وتابع أحمد سعد قائلاً: "أنا بخاف على كل تفصيلة حصلت بيني وبين علياء، اما بكون مزعلها .. كل التفاصيل اللي بينا غالية ومش رخيصة".

وردت زوجة أحمد سعد "علياء بسيوني" قائلاً: "أول ما جينا نتجوز قولتله أنا عايزة شقة صغيرة وأظبطها أنا براحتي".

وواصل الفنان قائلاً عن زوجته: "لو حوار الأكل ده يخف هتبقى كل حاجة فل".

الفنان أحمد سعد الوسط الفنى علياء بسيوني زوجة احمد سعد الاعلاميه بسمة وهبة 90 دقيقة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الشرع في دفع الزكاة إلى الأخ المدين .. الإفتاء توضح.. وعلي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

دعاء العشر من ذي الحجة .. أفضل الأدعية المستجابة

حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء

الملوك لـ أحمد سعد تحقق 7 ملايين مشاهدة فى أسبوعين

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

ظهور نادر لـ أحمد سعد مع أولاده .. شاهد

هل ارتفاع درجات الحرارة من نار جهنم ؟ معجزة كشفها النبي محمد

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان| بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. ومعاش شهرى لهؤلاء الاطفال

كومان: لن نفوز بدوري الأبطال.. وهذا وضع برشلونة

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل قرار إنجاز التحقيقات في قضايا التعدي على أراضي الدولة

موجز السوشيال ميديا .. وفاء عامر بـ فستان الفرح .. هيفاء وهبي بـ جرأة لافتة .. مي كساب تحتفل بـ مسلسل زي القمر مع زوجها

شاهد لحظة خطف عامل محطة وقود من داخل البنزينة بـ السعودية

عاكف المغربي يكشف أهمية أمن المعلومات في القطاع المصرفي .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

أخبار الأهلي| جلسة رحيل ناصر ماهر.. قرار عاجل من موسيماني.. أوجستي يحضر مباراة الغرافة القطري والمنامة البحريني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ