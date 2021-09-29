مش رخيصة| أحمد سعد : علياء بسيوني أول ارتباط ليا في حياتي

كشف الفنان أحمد سعد الفارق بين زواجه من الوسط الفني وخارجه، قائلاً: "علياء بسيوني تعتبر أول ارتباط ليا في حياتي .. وده بسببي أنا".

وأضاف أحمد سعد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامجها "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "أنا فيه حاجات كتير معملتهاش في حياتي، وعملتها دلوقتي مع علياء، على الرغم من اني كنت ناقم عليها".

وأوضح الفنان قائلاً: "حوار إني الاتنين المرتبطين بنزلوا يختاروا عفش الشقة وألوان الشقة وكل الحاجات ديه، كنت بعتبرها تلزيق وحاجات قديمة أوي .. ولكن دلوقتي أنا بشارك كل حاجة في البيت مع علياء".

وتابع أحمد سعد قائلاً: "أنا بخاف على كل تفصيلة حصلت بيني وبين علياء، اما بكون مزعلها .. كل التفاصيل اللي بينا غالية ومش رخيصة".

وردت زوجة أحمد سعد "علياء بسيوني" قائلاً: "أول ما جينا نتجوز قولتله أنا عايزة شقة صغيرة وأظبطها أنا براحتي".

وواصل الفنان قائلاً عن زوجته: "لو حوار الأكل ده يخف هتبقى كل حاجة فل".