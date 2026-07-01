ضبط دواجن وأطباق كبدة فراخ فاسدة في حملة تموينية ببورسعيد

شن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع اداره تموين بورفؤاد حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية بمدينة بورفؤاد .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائيه لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بحسم لكافة المخالفات؛ وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

كبدة دواجن غير صالحة

وانطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف تحت قيادة مشتركة من القيادات التنفيذية والرقابية تضم الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحمد سعيد مدير اداره تموين بورفؤاد و ياسمين الطوخي رئيس الرقابة التموينية ببورفؤاد بمشاركة مفتشي الاغذية بالهيئة.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كبده دواجن ودواجن وسمنه وزبده وجبن رومي بعض الاصناف بها تغير في الخواص الطبيعيه وبعض الاصناف بدون بيانات وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامه لاتخاذ اللازم.

وتم التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بكافة القطاعات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.