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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في لقائهما ببرنامج سهرانين.. عمرو عبد الجليل: ممكن أسيب التمثيل وأعيش حياة بدائية.. والمطربة أمنية تتحدث عن بدايتها وأغنية الحنطور

عمرو عبد الجليل والمطربة
عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة

حل الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، ضيوف على برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون”، وتحدث كل منهما عن بداية المشوار الفنى، وإلى أبرز التصريحات فى التقرير التالى: 

 

أمينة: اتضربت بالقلم بسبب بدلة ظابط.. فيديو
قالت المطربة أمينة، إنها التقت بالفنان عمرو عبد الجليل لأول مرة داخل "مسرح الفنان الراحل محمد نجم".
 

عمرو عبد الجليل يكشف صلة القرابة بينه وبين محمد نجم
كشف الفنان عمرو عبد الجليل، أنه تجمعه صلة قرابة بالفنان محمد نجم، متابعا:" محمد يبقى زوج اختي".
 

عمرو عبد الجليل: فيلم حين ميسرة بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي
تحدث الفنان عمرو عبد الجليل عن بدايته الفعلية في مجال التمثيل، قائلا: عام 2007 كان بداية نجاحي الفني، فيلم حين ميسرة هو البداية الفعلية لعمرو عبد الجليل".
 

عمرو عبد الجليل: كنت شقي وأخويا التوأم خد علقة موت مكاني
روى الفنان عمرو عبد الجليل، عن طفولته، قائلا:" أنا كنت شقي بس مش أوي..دماغي كانت على طول بتفكر بس مكنتش بعمل مشاكل".
 

مش أغنيتي.. المطربة أمنية تتحدث عن بدايتها وأغنية الحنطور
كشفت المطربة أمينة، عن بدايتها الفنية، قائله: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكنش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".
 

الصبح كدا وبالليل دا| أمينة تكشف عن اسمها الحقيقي وسبب تغييره ..فيديو
كشفت المطربة أمينة عن اسمها الحقيقي، قائلة:" اسمي الحقيقي وفاء الفخراني.. وغيرت اسمي بسبب الغناء والفن".
 

كنت هغرق .. أمينة تروي موقفا صعبا في حياتها .. فيديو
كشفت المطربة أمينة، سبب خوفها من البحر والمياه، قائله:" أنا إسكندرانية بس بخاف من البحر".
 

فشلت في هذا المجال.. عمرو عبد الجليل يتحدث عن بدايته الفنية
روى الفنان عمرو عبد الجليل، عن بداية مشواره في التمثيل، قائلًا "كان جمبي مركز شباب روض الفرج، ورحت عشان ألعب كرة قدم، ولكني فشلت"، مستطردًا "بعد كرة القدم توجهت للسلة ولكني فشلت".
 

ممكن أسيب التمثيل.. عمرو عبدالجليل يكشف عن أحلامه
كشف الفنان عمرو عبدالجليل، خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان “أمير كرارة”، عن شكل حياته التي يتمناها، قائلا:" اتمنى ععيش حياة بدائية لطيفة بعيدا عن النت والحياة وصخبها..عايز أجيب حته أرض وأربي وزتين وبطتين".
 

 

 

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