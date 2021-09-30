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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول ححمم بركانية لـ المحيط الأطلسي .. شاهد

بركان
بركان

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد وصول  حمم بركانية من بركان جزيرة  لابالما إلى المحيط الأطلسى .

وقد وصلت الحمم التي ينفثها البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، وذلك بعد تسعة أيام من ثورانه مما أدى إلى تدمير منازل وإتلاف محاصيل. وتصاعدت سحب من الدخان الأبيض فوق منطقة بلايا نويفا.

وأعلنت سلطات أرخبيل الكناري الإسباني أنّ سيل الحمم المتدفّق من بركان كومبري فييخا الثائر منذ 10 أيام في جزيرة لا بالما وصل ليل الثلاثاء-الأربعاء إلى البحر، محذّرة من خطر انبعاث غازات سامّة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط.

وقال معهد العلوم البركانية في جزر الكناري "إنفولكان" في تغريدة على تويتر بعيد منتصف الليل إنّ "سيل الحمم البركانية وصل إلى البحر في بلايا نويفا".

ومنذ ثوران البركان في 19 سبتمبر الماضى  غطى تدفق الحمم السوداء أكثر من 230 هكتارا ملتهما مئات المنازل والطرق والمدارس والكنائس كما أجبر آلاف الأشخاص على النزوح عن ديارهم بحسب خدمة كوبرنيكوس للرصد بالأقمار الصناعية في الاتحاد الأوروبي .

 

 

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