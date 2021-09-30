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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

في العزل المنزلي .. نوال الزغبي تكشف سر تأجيل حلقتها في راديو إنرجي

نوال الزغبي
نوال الزغبي

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن  سبب تأجيل حلقتها عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر سبتمبر.

وقالت نوال الزغبي في مداخلة هاتفية مع باسم كميل في برنامج "أهلا وزحما":" كنت في حفل عشاء مع أشخاص اتضح إصابتهم بفيروس كورونا، ورغم سلبية نتيجة تحليلي، إلا أنني فضلت الانتظار في العزل المنزلي  أسبوعين للتأكيد.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها أصيبت من قبل بفيروس كورونا، لكن نتيجة التحليل كانت سلبية، لذا قررت هذه المرة أخذ المزيد من الاحتياطات.

انتشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بمغادرة ​نوال الزغبي​ ومدير أعمالها شقيقها “مارسيل” لبنان للاستقرار في القاهرة نظراً للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان .

وعلم صدى البلد أن نوال الزغبي لا تزال مستقرة في بيروت وتمارس أعمالها بشكل طبيعي ولكن قرر شقيقها مارسيل رسمياً الاستقرار في القاهرة، والتخطيط لمستقبل نوال المهني

وكانت نوال الزغبي استقالت من نقابة الفنانين اللبنانية نظراً للاوضاع الاقتصادية والمالية والامنية التي يمّر بها لبنان.

وطبت نقابة الفنانين من المنتسبين اليها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية.

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بسبب الأزمة بلبنان.. هل تفكر نوال الزغبي في نقل إقامتها إلى مصر؟

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بإطلالة أنيقة نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

ووجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر ”.

وكتبت نوال الزغبى “ لا تبتعد لتلقين الناس درسًا ... ابتعد لأنك تعلمت الدرس جيداً ”.

وكان كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد  طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

 

نوال الزغبي تأجيل حلقتها عبر محطة راديو إنرجي فيروس كورونا الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إصابتهم بفيروس كورونا العزل المنزلي

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