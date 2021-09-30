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أخبار البلد

شاهد.. خط الإنتاج الأول لإنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء

تفقد صباح اليوم رئيس هيئة الدواء المصرية، خط الإنتاج الأول لمستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة "أدوية لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة" بشركة ام دى أي؛ وكذلك خط إنتاج مستحضرات الهرمونات بشركة ماركيرل.

وأكد رئيس هيئة الدواء خلال كلمته أن توطين صناعة الدواء هو الهدف الرئيسي الذي تضعه الهيئة نصب أعينها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتنسيق الكامل مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة العامة والوقاية؛ وكذلك وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، حيث تستهدف الهيئة استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذو جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض المصري، مع  ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.

 

وأشاد بخط إنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة، وهو خط الإنتاج الأول من نوعه فى مصر، ومن المتوقع تشغيله نهاية أكتوبر المقبل، وأثنى على القدرات الإنتاجية العالية للشركة، وتطبيق أعلى معايير الجودة.

 

وأكد استمرار تقديم الهيئة كل سبل الدعم الفني للشركة المصنعة؛ لتيسير تسجيل وبدء تداول عدد من المستحضرات الهامة لأمراض الصدر المزمنة المخطط إنتاجها محلياً على هذا الخط.

كما تفقد أيضا خط إنتاج الهرمونات، حيث تتميز الشركة بإنتاج الأقماع الهرمونية.

أشادت شركة ماركيرل بالدعم الفنى والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية، والتطور الذي يشهده قطاع الدواء وانعكاس ذلك الإيجابي على سوق الدواء المصرى، كما أشادت بالاهتمام الذي توليه الهيئة لرفع تنافسية المستحضرات الدوائية المصرية عالمياً، وكذلك الخطوط الانتاجية المصرية؛ وأوضحت شركة ماركيرل أن الشركة بصدد الحصول على الشهادة  الأوروبية فى تطبيق معايير جودة التصنيع الجيد (European GMP)، لخطوطها الانتاجية

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتعميق توطين صناعة الدواء، ورفع مستويات الإكتفاء الذاتي من الأدوية، والعمل على فتح مجالات للتصدير تضمن تحقيق معدلات متزايدة للصادرات المصرية من الأدوية. 

رئيس هيئة الدواء المصرية خط الإنتاج الأول لمستحضرات الاستنشاق إنتاج مستحضرات الهرمونات عوض تاج الدين

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