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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في غضون 5 أشهر.. ثاني زيارة لوزير الخارجية الكويتي للجزائر ما السبب؟

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برسالة تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة اثنين من رؤساء الجزائر هما عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الدولة السابق عبدالقادر بن صالح.

 

وقال وزير الخارجية، الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي نقل الرسالة الخطية، “تشرّفت بنقل الرّسالة الخطيَّة من أمير دولة الكُويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس تبون وقد نقلت تعازي أمير الكويت وحُكُومة وشعب دولة الكُويت بوفاة الرئيس بوتفليقه وبن صالح”.

 

وأضاف “أود التعبير بدايةً عن بالغ سعادتي لزيارتي الثانية إلى جُمهُوريَّة الجزائر الديمقراطيَّة الشعبية الشَّقيقة في ظرف ما يُقارب الخمسة أشهر”.

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وتابع “تم التّطرق إلى ما وصلت إليه العلاقات التاريخيَّة المتينة الكُويتيَّة – الجزائريَّة من تطوّر في كافَّة المَجَالات وعلى مُختلف الأصعدة إضافة لتطوّرات الأوضاع في المنطقة، وآخر المُستجدَّات الإقليميَّة والدوليَّة”.


وكان الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، استقبل اليوم،  الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الوزير، النائب الأول، لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدولة الكويت الشقيقة، الذي يؤدي زيارة للجزائر، على رأس وفد هام، حيث سلّمه رسالة خطية من حضرة صاحب السمو، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

 

وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على بعث اللجان المختلطة، في عديد المجالات، والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة، بين الشعبين الشقيقين، بالنظر إلى التوافق في الرؤى، بين قيادتي الدولتين، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

 

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

الكويت أمير الكويت وزير الخارجية عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

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