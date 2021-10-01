دعاء للميت مكتوب ومستجاب احرص عليه ليلة الجمعة

دعاء للميت .. أجمل فرحة يمكن إهدائها للميت في ذكرى وفاته هى الدعاء له بعدما انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له دعاء للميت ليلة الجمعة يصل إليه ثوابه وهو في القبر، ويخفف عنه العذاب، وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي، وكذلك دعاء للميت ليلة الجمعة وعند دخول القبر وعند الدفن وفي كل وقت.



دعاء للميت

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

دعاء للميت

« اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

« اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

« اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

« اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم»

« اللهم اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجُد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك، اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه».

« اللهم احشره مع المتقين إلى الرّحمن وفدًا، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض».

دعاء للميت يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة.

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب واشف من انهكه الوجع و أغث من أثقله الهم واهد من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للميت ليلة الجمعة

اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعالّ.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين. اللهمّ أنزل على أهله الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك.

اللهمّ ثبّتهم على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين. اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمه، واغفر له، وانظر إليه بعين لطفك وكرمك، يا أرحم الراحمين .

اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره، ونوّر له فيه.

اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، و يوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذاب يوم تبعث عبادك.

اللهم ارحم غربته وارحم شيبته .

اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة.

اللهم اجعل ذريته ذرية صالحة، تدعو له بخير إلى يوم القيامة.

اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل ذريته سترًا بينه و بين النار

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب وقصير



• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.