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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. ولي العهد يستقبل وزير خارجية إسرائيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني  رئيس مجلس الوزراء، على حرص المملكة على تعزيز أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة، منوهًا بأن هذا النهج يعكس تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما رحب ولي العهد البحريني بالوزير الإسرائيلي  مشددا علي  أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات بحسب صحيفة الأيام البحرينية .

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في زيارة تاريخية.. وزير خارجية إسرائيل يصل البحرين

ولفت إلى حرص المملكة  على مواصلة العمل المشترك بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاق أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين، معرباً  عن ترحيبه بافتتاح سفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين.

وشدد  على أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، مجددًا التأكيد على أهمية البناء على إعلان تأييد السلام الذي وقعت عليه مملكة البحرين ودولة إسرائيل لدعم الجهود الدولية للسلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

هذا وقد أقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء لوزير خارجية دولة إسرائيل والوفد المرافق.

إسرائيل البحرين الملك حمد بن عيسي ولي العهد البحرين وزير خارجية إسرائيل

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