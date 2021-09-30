تربينا على صوته.. صابر الرباعي يقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

حلّ الفنان التونسي صابر الرباعي، ضيفا على برنامج " السيرة "، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر قناة "دي ام سى"، متحدثا عن مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

وقال الرباعي، إن أسرته هي التي شجعته على الغناء، لأنه كان خجولا للغاية، معقبا:"بدأت أغني فى المناسبات العائلية".

وعن الخجل بصفة عامة، قال صابر الرباعى، إنه يخجل من انحدار الذوق العام، والتناحر فى العلاقات الانسانية، معقبا:" حالات مؤسفة".

وأشار إلى أنه تربى على صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى الأذان للصلاة، إلى جانب الشيخ التونسى البراق.

وقلد صابر الرباعي، صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكذا الشيخ البراق، كلا بلهجته، وعن ترتيله القرآن قال:"فكرت لكن ما جربتش، لان ترتيل القرآن يحتاج للدراسة".



جدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد ، والتي حملت اسم "السهرة صباحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها فيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

وأعرب الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح أغنية السهرة صباحي، مرددا: أغنية السهرة صباحي انطلقت من أغنية خاصة بي قدمها لي الملحن التونسي سليم عبدالله.