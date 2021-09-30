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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل مد فترة تسجيل وحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين.. فيديو

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي  ودعم  التمويل العقاري، تعليقا على مد فترة تسجيل وحجز وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين حتى الاثنين المقبل، إن  الهدف من مد الفترة هو إتاحة الفرصة  لمن يرغب من المواطنين الذين لم يسجلوا على الموقع الإلكتروني للمبادرة وبالتالي تم مد فترة  تسجيل وحجز وحدات المبادرة الرئاسية .


وأضافت عبد الحميد  في مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"يتم تجهيز كل  الاوراق المطلوبة والمنصوص عليها في كراسة الشروط ويتم تقديمها بشكل الكتروني ".

 

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة  تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع، مؤكدة أن مد فترة الحجز، جاء حرصاً من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

 

وأشارت إلى أن عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ نحو 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن.

 

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يتعلق   بالوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، فقد بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يقرب من 12 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 11 ألف مواطن.

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