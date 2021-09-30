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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ساركوزي يتحدى قرار القضاء الفرنسي ويطعن في الحكم بسجنه بتهمة الفساد

ساركوزي
ساركوزي

قال تييري هيرزوج، محامي الرئيس الفرنسي الاسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، إن موكله الذي أدين بالسجن لمدة عام بعد إدانته بالتمويل غير القانوني للحملة في محاولة إعادة انتخاب عام 2012 الفاشلة، سيطعن على حكم المحكمة.

 

وأصدرت محكمة باريس الحكم فى وقت سابق اليوم، وقال القاضي إن الرئيس الفرنسي السابق سيقضي العقوبة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
 

وقال هرتزوج للصحفيين إن الرئيس الأسبق ساركوزي الذي تحدثت معه للتو عبر الهاتف، طلب مني استئناف الحكم، وسأفعل ذلك على الفور.
 

إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية في 2012

السجن عاما لـ الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

ولم يكن ساركوزي حاضرا في قاعة المحكمة، كان يمثله محاميه.

 

ويواجه رئيس فرنسا الاسبق نيكولا ساركوزي، السجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في سباق 2012.

 

لكن قاضيا بالمحكمة الإصلاحية في باريس، قال إن الرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية من 2007 إلى 2012، ليس مضطرًا لأن يخضع للسجن ويمكنه قضاء فترة حكمه من المنزل مرتديا سوارا في الكاحل.

 

وكان المدعون يطلبون ستة أشهر على الأقل من السجن الفعلي لساركوزي، إلى جانب ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

 

 وقدم فريقه القانوني استئنافًا، ما أدى فعليًا إلى تعليق العقوبة حتى يتم النظر في قضيتهم.

 

ولم يصدر رد فعل فوري من كارلا بروني، زوجة الرئيس الاسبق ساركوزي، والتي دافعت عنه بقوة ضد مزاعم الفساد في الماضي.

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