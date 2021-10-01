نوال الزغبي عبر انستجرام : شو حلوة نعمة النسيان

وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رسالة غامضة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت نوال الزغبي : بتنمحي الذكريات .. و العقل بيصير يرفضها بتصير متلها متل اي ذكري عابرة .. شو حلوة نعمة النسيان.

وكان كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة"، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.