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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب تواجد مروان موسى وعفروتو في نقابة الموسيقيين

عفروتو ومروان موسى
عفروتو ومروان موسى في النقابة

تواجد عدد من مغني الراب  داخل مقر نقابة الموسيقيين خلال الساعات الماضية لتقنين أوضاعهم بعد وقف معظمهم عن العمل بقرار رسمي. 

ونشر كل من مغنيو الراب مروان موسى وعفروتو وشاهين وغيرهم فيديوهات وصور من داخل مقر النقابة، وتبادلوا جميعا الكلمات الساخرة وتهنئة بعضهم بتواجدهم داخل النقابة. 

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر بيانا منذ أيام،  ينص على منع التعامل مع عدد من مطربي ومؤدي المهرجانات بسبب عدم قيدهم في النقابة وعدم حصولهم تصاريح للعمل.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع كل من عفرتوـ مروان موسى، ريشة وكوستة وسمارة وفرقة الصواريخ ومحمود معتمد ودبل وزوكش وكزبرة وحنجرة»، إذ أنهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل، ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات.

عفروتو الأكثر استماعا 

احتفل مغني الراب عفروتو "مش بالحظوظ" صدارة قائمة تطبيق سبوتيفاي  للأغاني الأكثر استماعا خلال الموسم الصيفي. 

أعلنت إدارة تطبيق سبوتيفاي قائمة الأغاني الأكثر استماعًا لهذا الموسم، وكانت أغنية الصيف في مصر لهذا العام من Spotify هي "مش بالحظوظ" "لعفروتو.

 يُعبر عنوان الأغنية عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفاني لا الحظ بحسب وصف البيان، لم تجتح "مش بالحظوظ" الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية.

نجح عفروتو في جعل معجبيه يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل "على بعضي" و "سوجارة" و "ابن السيوف" و "أداري"، ويرددونها مرارًا وتكرارًا.

مروان موسى عفروتو الراب التراب نقابة الموسيقيين

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