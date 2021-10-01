مدرس الطب النفسي: السوشيال ميديا تزيد معدلات الطلاق

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان " فى عصر السوشيال ميديا .. نصائح لاستعادة الترابط الأسري وروح الود الحقيقي بين الزوجين".



قالت الدكتورة صفاء حمودة مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن السوشيال ميديا تسببت فى مشكلات كثيرة فى الأسر، مؤكدة أن كل فرد فى الأسرة يقوم بالجلوس لفترات طويلة على الموبايل.



وأشارت إلى أن هناك تحديث لـ الأشياء الموجودة على السوشيال ميديا، من أجل جذب المواطنين، والجلوس لـ وقت طويل عليها.

ولفتت إلى أنه "كل ما يزيد تدوير الشخص على السوشيال ميديا يكون هناك زيادة فى نسبة الطلاق بين 2 لـ 4 %، وهذا أمر كارثي".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، و رحمة خالد، أن السوشيال ميديا تفتح باب الخيانات الزوجية، و الشك بين الأزواج.



وأشارت إلى أنها تطالب الأزواج بعدم الجلوس لـ فترات طويلة على السوشيال ميديا، وغلق الموبايل حالة الحديث فى البيت سواء من الزواج لـ الزوجة والعكس.



وأوضحت أن السوشيال ميديا أصبح، بها كل شئ عن الأشخاص، وكل سيدة تقارن بينها وبين من تراها من المقربين لها، أو الأشقاء.