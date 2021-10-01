كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب شركة بالشرقية بالإكراه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (بائع بشركة لتجارة المنظفات الصناعية ، كائن مقرها بدائرة المركز) أنه عقب إستلامه مبلغ مالى (850 ألف جنيهاً) من مقر الشركة داخل حقيبة لتوريده إلى أحد البنوك وحال سيره بدراجته النارية بإحدى الطرق بدائرة المركز إعترضه (4 مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين) وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وإستولوا منه على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية.. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بعلم أحد المتهمين بمواعيد توريد المبالغ النقدية للبنك لسابقة عمله بالشركة وفصله لسوء سلوكه ، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة نظير إقتسام المبلغ المالى المستولى عليه والفرار بإستخدام إحدى السيارات .. وفى سبيل ذلك أعدوا (سلاح نارى ، 2 سلاح أبيض - دراجتين ناريتين "مُستأجرتان"- سيارة ربع نقل).. وبإرشادهم تم ضبط (جزء من المبلغ المالى- سلاح نارى وطلقة من ذات العيار - الدراجتين الناريتين- سلاح أبيض- السيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.