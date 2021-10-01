عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات لمتابعة التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الشتوية

صدى البلد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الجهات المعنية بتكثيف حملات متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

 

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية.

سيدة بلا قلب.. ربة منزل تنتقم من جارها بقتل طفله في أسيوط

محافظ أسيوط: تجارب ميدانية وسيناريوهات لإدارة الأزمة استعدادا لفصل الشتاء


وأوضح محافظ أسيوط أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها من الساعة 7 صباحًا ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءًا وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12مساءًا وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية سيكون مواعيد عملها من 8 صباحًا حتى 6مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

 

وأضاف المحافظ أن يومي الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا حتى 11مساءًا وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1صباحاً ويستثنى من هذا القرار محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز ويراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاء.
 

وكلف المحافظ غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقًا للقرار للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن مؤكدًا أن الحكومة تسعي من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
 

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المطاعم والكافيهات المواعيد الجديدة المواعيد الشتوية الجديدة المحال التجارية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يستعرض ملفات تطعيم بلقاح كورونا وتكثيف حملات إزالة التعديات

بمشاركة 350 باحثا.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم أسيوط بالغردقة

ترشيحاتنا

إعصار قوي يضرب اليابان.. ويعطل الرحلات الجوية والقطارات

في يومهم العالمي.. أغرب الدراسات عن النباتيين: «ليسوا أصحاء»

وزيرة التخطيط: حريصون على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي

دون التسجيل مسبقًا.. الصحة تعلن أماكن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا| صور

سفير الصين بالقاهرة لـ صدى البلد: بكين حققت التنمية الذاتية على مدار 72 سنة

أول فيديو للقطارات الإسبانية التى تصنع للسكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

دعاء للميت قصير يوم الجمعة.. 7 كلمات تجعل أبيك المتوفي في ظل ظليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ