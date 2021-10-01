محافظ أسيوط: حملات لمتابعة التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الشتوية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الجهات المعنية بتكثيف حملات متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية.



وأوضح محافظ أسيوط أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها من الساعة 7 صباحًا ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءًا وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12مساءًا وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية سيكون مواعيد عملها من 8 صباحًا حتى 6مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وأضاف المحافظ أن يومي الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا حتى 11مساءًا وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1صباحاً ويستثنى من هذا القرار محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز ويراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاء.



وكلف المحافظ غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقًا للقرار للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن مؤكدًا أن الحكومة تسعي من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.



وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).