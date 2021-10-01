مذيعة دى إم سي تشارك الأطفال بملابس أميرات ديزني.. فيديو

شاركت الإعلامية داليا أشرف، مجموعة من الأطفال فى ارتداء ملابس أميرات ديزني، وذلك خلال حلقة اليوم.

خصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان "عرض أزياء للأطفال مستوحى من ملابس أميرات ديزني، وعرض البرنامج مجموعة من الملابس الجميلة للأطفال.



وارتدت الإعلامية داليا أشرف مقدمة البرنامج، فستانا خاصا بأميرات ديزنى، فى لقطة طريفة منها.



وقالت داليا أشرف إنها تشعر بالسعادة حالة تقديم فقرات الأطفال.



وقالت هدى الكاشف مصممة أزياء إنها تقوم بعمل مجموعة كبير من ملابس الأطفال بمساعدة شقيقتها آلاء.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن ملابس الأطفال اليوم مختارة على حسب العمر و لكن هناك ملابس كثير لمختلف الأعمار.