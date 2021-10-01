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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 10 خطوات .. طرق علاج ألم الرقبة عند النساء

علاج ألم الرقبة عند
علاج ألم الرقبة عند النساء

يعتمد علاج ألم الرقبة عند النساء على سبب آلام الرقبة، والذي غالبا ما يكون بسبب الجلوس بوضعية خاطئة وإجهاد العضلات. في هذه الحالات يمكن أن تختفي آلام رقبتك إذا كنت تحاولين تعديل وضعيات الجلوس الخاصة وتحاولين تريح عضلات رقبتك عندما تكون مؤلمة.

علاج ألم الرقبة عند النساء

وفي حالات أخرى قد يعتمد علاج ألم الرقبة عند النساء عبر تشخيص الطبيب، وإجراء بعض الفحوصات والإشاعات لمعرفة السبب الحقيقي وراء ألم الرقبة، وذلك إن لم يتحسن ألم رقبتك بالعلاجات المنزلية.
 

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وإذا كنت تعاني من آلام أو تصلب بسيط في الرقبة ، فيمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة أن تقوم بـ علاج ألم الرقبة عند النساء، ومن أبرزها :
 

علاج ألم الرقبة عند النساء


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1- وضع الثلج في الأيام القليلة الأولى لعلاج ألم الرقبة عند النساء. بعد ذلك ، نستخدم كمادات الماء الساخن باستخدام ضمادة دافئة أو كمادة ساخنة أو بأخذ حمام ساخن.
2- تناول مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، مثلايبوبروفين أواسيتامينوفين .
3- خذ إجازة لبضعة أيام من ممارسة الرياضة والأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض ورفع الأشياء الثقيلة، وعندما تستأنف نشاطك الطبيعي ، افعل ذلك ببطء حتى تخف الأعراض.
4- القيام بتمارين الرقبة بشكل يومي، و قم بتمديد رأسك ببطء في حركات من جانب إلى الجانب الأخر ومن أعلى إلى أسفل.
5- استخدم وضعيات جلوس جيدة.
6- تجنب حمل بالهاتف بين رقبتك وكتفيك.
7- غيّر وضعك بشكل متكرر، و لا تقف أو تجلس في وضع واحد لفترة طويلة.
8- احصل على تدليك لطيف للرقبة.
9- استخدم وسادة رقبة طبية خاصة للنوم .
10- لا تستخدم دعامة أو طوق الرقبة دون موافقة طبيبك. إذا لم تستخدمها بشكل صحيح ، فقد تزيد من سوء الأعراض.

الرقبة ألم الرقبة علاج ألم الرقبة تصلب الرقبة كمادات الماء الساخن

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