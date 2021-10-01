بعد انتهاء إجازة الساحل .. ميرهان حسين تستعد لاستكمال وكالة الخرطوشي

بعد أن انتهت الفنانة ميرهان حسين من إجازة الصيف التي قضت أغلبها بإحدى القرى الساحلية بمدينة الساحل الشمالي من اجل عرض مسرحيتها شمسية و٤ كراسي والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا مع الفنان اشرف عبدالباقي ومجموعة من نجوم مسرح مصر ومغني المهرجانات حمو بيكا، تستعد ميرهان لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل وكالة الخرطوشي الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل .

ومن المقرر ان يتم تحديد موعد استكمال مريهان لتصوير مسلسل وكالة الخرطوشي الاسبوع المقبل وذلك للانتهاء من تصوير العمل قبل نهاية العام الجاري والبدء في مرحل المونتاج والمكساج النهائية.

مسلسل "وكالة الخرطوشي" من انتاج شركة "كلاكيت3” لاصحابها سمير عبدالباسط ومحمد محسن ويقوم ببطولته كل من فتحي عبدالوهاب وايتن عامر واحمد صفوت واحمد فؤاد سليم وطارق عبدالعزيز ومي القاضي ومن تأليف طارق بركات واخراج عادل الاعصر .

واعلن خلال الايام الماضية المنتج سمير عبدالباسط عن أن اسم وكالة الخرطوشي اسم مبدئي للعمل ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاسم النهائي للعمل خلال الفترة المقبلة وقبل طرح الاعلان الدعائي للمسلسل.



من جهة أخرى، حلت ميرهان حسين ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمها عن آخر أعمالها مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.

وتحدثت ميرهان حسين خلال الندوة عن كواليس تجربتها الأولى في المسرح، وعن سبب ابتعادها عن الغناء، وعن أعمالها المقبلة التي تحضر لها.

ميرهان حسين تشكر فريق عمل مسرحيتها"شمسية و اربع كراسي"

ووجهت ميرهان حسين رسالة شكر لفريق عمل مسرحيتها الجديدة "شمسية وأربع كراسي"، التي عرضت مؤخرا في الساحل الشمالي.

وكتبت مريهان عبر حسابها على "إنستجرام": "فخورة جدا ومبسوطة جدًا جدًا إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت مع نجم كبير صاحب خبرة عظيمة في المسرح أستاذ أشرف عبد الباقي شكرًا جدًا أنا محظوظة إنك اخترتني اشارك في المسرحية الجميلة.

وتابعت: "شكرًا لكل زمايلي العسل انا اتعلمت منكو و اتبسطت اوي معاكو و شكرًا للجمهور اللي شرفونا بحضورهم مسرحية شمسية وأربع كراسي️".