وسط الطبيعة.. حمادة هلال يشارك جمهوره صورة جديدة

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر حمادة هلال ، في الصورة وسط أحضان الطبيعة بإطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت باللون الابيض وبنطال جينز اسود، ونالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو الكليب ولاقت نجاحًا كبيرا.



كما شارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطوله، النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.