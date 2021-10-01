في اليوم العالمي للقهوة| فوائد عديدة للقلب وتحمى من الأمراض المزمنة.. وهذه الحالات لا يجب تناولها فيها

القهوة لها فوائد عديدة للقلب

القهوة بدون كافيين تخفف الصداع

القهوة تحمي من الأمراض المزمنة

تناول الأدوية بمشروبات غازية أو القهوة يبطيء امتصاصها

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للقهوة كل عام في الأول من أكتوبر، حيث أن القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، وبخلاف مذاقها الشهي و المختلف، فإن الكثيرين يشعرون بتحسن في مزاجهم عند شرب القهوة، كما تتميز القهوة بأن يمكنك إعدادها و تحضيرها بأكثر من وصفة ونكهة مختلفة.

أغرب الدراسات عن القهوة

ارتبط شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة العادية المحتوية على الرصاص يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل، وفقًا لمراجعة بيانات النظام الغذائي، وذلك مقارنة بمن لا يشربون القهوة،

فوائد القهوة للقلب

ووجد التحليل أن خطر الإصابة بفشل القلب بمرور الوقت انخفض بنسبة تتراوح بين 5٪ و 12٪ لكل فنجان قهوة يتم تناوله يوميًا. لم تمتد الفائدة لتشمل القهوة منزوعة الكافيين، وبدلاً من ذلك ، وجد التحليل ارتباطًا بين القهوة منزوعة الكافيين وزيادة خطر الإصابة بفشل القلب، ويحدث قصور القلب عندما يفشل القلب الضعيف في إمداد خلايا الجسم بالدم الكافي للحصول على الأكسجين اللازم للحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح.

كما يعاني الأشخاص المصابون بقصور القلب من التعب وضيق التنفس ويواجهون صعوبة في المشي أو صعود السلالم أو الأنشطة اليومية الأخرى، وعلى الرغم من عدم قدرتها على إثبات العلاقة السببية ، فمن المثير للاهتمام أن هذه الدراسات الثلاث تشير إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب وأن القهوة يمكن أن تكون جزءًا من نمط غذائي صحي إذا استهلكت بدون سكر مضاف ومنتجات ألبان غنية بالدهون مثل الكريم.

القهوة بدون كافيين تخفف الصداع

أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة لعام 2016 أن التخلص من تناول الكافيين تسبب في عمل علاجات الصداع بشكل أفضل و أن القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يحتوي على مادة الكافيين. يمكن العثور على الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات الأخرى ، مثل:

شوكولاتة

بعض أنواع الشاي

مشروبات الطاقة

بعض المشروبات الغازية



ومن المهم أن تعرف أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على كمية صغيرة من الكافيين ، لذلك لا تفرط في تناول القهوة منزوعة الكافيين، وإذا أصبت بصداع عند تناول الكافيين ، فقد يكون الماء هو أفضل طريقة للتخلص من الجفاف لأنه سيقاوم الجفاف الناجم عن الكافيين.

ولكن يجب أن ننتبه لكمية الكافيين التي تستغلها إذا كنت تعاني من صداع متكرر ، ففكر في تقليل تناول الكافيين ببطء و استهلاكه باعتدال، وعلى الجانب الآخر تسبب الجرعة الزائدة من الكافيين. وفقًا لمايو كلينك ، فى بعض الآثار الجانبية الأخرى.



و يجب أن يكون الحد الأقصى اليومي 400 ملليجرام من الكافيين ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين فقط على تحمل كمية أقل. هذا يعادل حوالي أربعة أكواب من القهوة في اليوم ففي حين أن الكافيين يمكن أن يعالج ويسبب الصداع ، فإن انسحاب الكافيين يمكن أن يكون له تأثير أيضًا.



وإذا بدأت في تقليل تناول الكافيين ، فقد تعاني من الصداع. ويعد الصداع هو أحد الأعراض الرئيسية انسحاب الكافيين، ووفقًا لورقة بحثية عام 2017 ، فإن الكافيين يمكن أن يقي من الصداع ، و تقليل تناوله قد يؤدي إلى مزيد من الصداع المؤلم والمتكرر. يمكن أن يحدث التأثير الارتدادي أيضًا إذا أصبحت معتمدًا على المسكنات: عندما تقلل من استهلاكك أدوية الصداع ، فقد تصاب بالصداع في كثير من الأحيان وأكثر حدة.



وتوصي كليفلاند كلينك بالحد من استخدام مسكنات الألم وتقليل استهلاك الكافيين بما يعادل فنجانين من القهوة يوميًا . إذا كنت تعاني من الصداع ، فلا يمكنك علاجه بشكل كامل إلا عن طريق التخلص من جميع أدوية الصداع. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تحاول تقليل استخدام أدوية تسكين الألم.

القهوة تحمي من الأمراض المزمنة

توصلت دراسة إلى أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب يمكن تقليله بنسبة تصل إلى 17 في المائة عن طريق الاستهلاك المعتدل للقهوة، أى ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.



وقام باحثون بقيادة جامعة سيميلويس في بودابست بالتحقيق في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأفاد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة على الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.



كما وجدت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون ستة أو سبعة فناجين من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض خلال فترة 10 سنوات بنسبة 16 في المائة من أولئك الذين لم يشربوا.



وأشارت دراسة أخرى أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة، إلى أن النساء اللواتي شربن أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب.



ووجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للقهوة - أي ما يصل إلى ثلاثة أكواب يوميًا - كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المائة لأي سبب، انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة على وجه التحديد.

أغرب الدراسات عن القهوة

3 أكواب من القهوة يحمي من النوبات القلبية والسكتة الدماغية

توصلت دراسة إلى أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية يمكن تقليله بنسبة تصل إلى 17 في المائة عن طريق الاستهلاك المعتدل لـ القهوة ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.



وقام باحثون بجامعة سيميلويس في بودابست بالتحقيق في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجدوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة على الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.



وقالت مؤلفة البحث وطبيبة القلب "جوديت سيمون "من جامعة سيميلويس المجرية ، إن هذه هي أكبر دراسة لتقييم الآثار القلبية الوعائية للاستهلاك المنتظم للقهوة؛ حيث تشير نتائجنا إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة آمن ، حيث إن تناول القهوة يوميًا لم يكن مرتبطًا بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد متابعة من 10 إلى 15 عامًا.



كما وجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للقهوة أي ما يصل إلى ثلاثة أكواب يوميًا، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المائة لأي سبب ، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة على وجه التحديد.

فوائد لشرب القهوة على الريق

أثبتت دراسة جديدة أن شرب القهوة يوميا في الصباح يعزز من كفاءة أجهزة الجسم، وتعزز من تحسين المزاج وتعمل على مد الجسم بالطاقة على عكس ما يعتقد البعض أنها ضارة أو غير صحية .



1- تعزز الأداء البدني :

تناول كوبًا من القهوة قبل حوالي ساعة من التمرين ويمكن أن يتحسن أدائك بنسبة 11-12٪، يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين في الدم.



2- إنقاص الوزن :

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.



3- حرق الدهون :

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.



4- تساعد على التركيز

يساعدك تناول الكافيين المعتدل، 1-6 أكواب في اليوم، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.



5- تقلل من خطر الموت المفاجئ

أظهرت الدراسات أن خطر الموت المبكر لدى شاربي القهوة أقل بنسبة 25٪ من أولئك الذين لا يشربون القهوة.



6- الوقاية من السرطان

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪، شرب الأشخاص في مجموعة الاختبار أربعة فناجين من القهوة يوميًا، قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد



7- الوقاية من مرض باركنسون

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪. هناك دليل على أن القهوة تسبب نشاطًا في الجزء المصاب من الدماغ بمرض باركنسون.

تناول الأدوية بمشروبات غازية أو القهوة يبطيء امتصاصها

كشفت دراسة جديدة التي أجريت في كلية الطب جامعة "واشنطن" مدى أهمية اتباع الإرشادات الطبية المدونة على علبة الدواء الخاصة بالمريض، والامتناع عن تناول الدواء بمشروبات خلاف الماء؛ حيث آثار تناول المشروبات المختلفة، من غازية ، وطاقة ، والقهوة ، وعصير البرتقال مصحوبة بحبة الدواء، وبالنظر إلى خمسة أنواع من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية جميعها موصوفة لتخفيف الآلام أو الالتهاب أو الحساسية.



توصل الباحثون إلى أنه "لا ينبغي استخدام المشروبات المصنعة كبدائل للماء عند تناول الأدوية"، لأنه في جميع الحالات تقريبًا، زادت هذه المشروبات بشكل كبير من أوقات تفكك وامتصاص الأدوية في المعدة، مما قد يتسبب في إذابة الدواء قبل وصوله للعضو الذي هو بحاجة إلى العلاج.



وأشارت الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة ، مثل القهوة ، قد تغير كيمياء الدواء ووقت تفككه .. ويشتهر عصير البرتقال باحتوائه على كميات وفيرة من فيتامين " ج "، وقد يكون مشروبًا تلجأ إليه عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، وفي الدراسة ، وجدوا أن تناول عصير البرتقال مع عقار "التيلانول" المسكن ومخفض للحرارة قد يعرض المريض الامتصاص البطيء للدواء وتقليل فعاليته .



فيما يخص المشروبات الغازية والصودا ، حذرت الدراسة بشكل قاطع من الإستغناء عن الماء فى تناول الأدوية واستبدالها بمشروبات الصودا لما له من دور سلبى فى آلية إمتصاص الأدوية، فضلا عن زيادة فرص الحساسية الغذائية.



كما حذر الباحثون من تناول مشروبات الطاقة مع الأدوية والعلاجات الطبية المختلفة ، حيث تسهم هذه النوعية من المشروبات بشكل مستقل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين .



وكشفت الدراسة أن هناك من يعتقد بأن تناول الأدوية مع الألبان أو اللبن الرائب قد يقى الإنسان من بعض الآثار الجانبية للمواد الكيميائية في الدواء ، إلا أنها تؤثر بصورة كبيرة على إعاقة امتصاص الأدوية، خاصة حبوب منع الحمل.