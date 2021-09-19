لمدمني القهوة.. لهذه الأسباب الأطباء يحذرون من تناولها على معدة فارغة

لطالما كانت القهوة لها عشاق، ويصل عشق القهوة أحيانا للولع والجنون بها، فتجد بعض الأشخاص لا يمكنهم إستكمال يومهم دون فنجان القهوة الذي إعتاد المخ على تناوله ، وأحيانا يصاب الأشخاص بصداع إذا لم يتناولوا القهوة في موعدها المحدد.



ووفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ستار"، فإن بعض الاطباء حذروا من تناول القهوة على معدة فارغة بشكل مستمر، فقد تكون أضرارها أقوى من منافعها للجسم ، و خاصة للأشخاص الذين يتناولوها فور الإستيقاظ في الصباح قبل التفكير في أي شئ .



تداول الرواد فيديو لطبيب عبر اطبيق " تيك توك"، يقدم نصائح يوميا لمتابعيه، تحدث من خلاله عن أضرار الكافيين في الصباح ، و الطرق الصحية للتخلص من تناول القهوة في الصباح على معدة فارغة .



وحذر الطبيب، في الفيديو من تناول القهوة في الصباح، وذلك لأن الجسم نفسه يفرز مادة تعرف بإسم مادة الكورتيزول، وهي المسئولة عن إيقاظ الجسم دون الحاجة إلى منبهات .



وأوضح الطبيب خلال الفيديو، أن الإنسان ليس بحاجة لشرب كميات كبيرة أو حتى قليلة من القهوة في الصباح فور الإستيقاظ ليشعر بأنه استيقظ، لأن الجسم يقوم بذلك دون مشروبات، و يفضل تأجيل شرب فنجان القهوة في وقت متأخر من اليوم لحين إنتهاء الجسم من إفراز مادة الكورتيزول المنبهه.



جدير بالذكر أن الطبيب أشار في الفيديو إلى أن القهوة بصفة مستمرة حينما يتناولها الأشخاص على معدة فارغة، تتسبب على المدى البعيد في قرح شديدة تصيب جدار المعدة .