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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة يوميا

صدى البلد

يبدأ معظم الناس يومهم بفنجان من القهوة على البخار فإن منظر ورائحة القهوة الطازجة كافيان لإضفاء البسمة على العديد من الوجوه وأيضًا لإعطاء دفعة من الطاقة التي تشتد الحاجة إليهاحيث تساعد القهوة على توفير بعض الراحة من درجة حرارة الغمس.

 

ومع ذلك، مثلها مثل أي شيء آخر، فإن للقهوة أيضًا مجموعة مزاياها وعيوبها في حين أن هناك العديد من الفوائد لشرب القهوة، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من آثار جانبية معينة اعتمادًا على حد استهلاكهم للكافيين، وبالتالي، من المهم توخي الحذر أثناء تناول القهوة.

 

سرد خبير التغذية راشد شودري الفوائد المختلفة للقهوة وقال: "إنها محملة بمضادات الأكسدة وتعمل بشكل جيد لزيادة مستويات الطاقة لديك والسيطرة على تلك الرغبة الشديدة يعتبر 250 ملج صحيًا لصحة القلب والأوعية الدموية أيضًا ".

 

ومع ذلك، فإن كل شخص لديه عتبة مختلفة لاستهلاك القهوة. قال، "بالنسبة لمعظم الناس ، يعتبر تناول حوالي 400 ملغ من الكافيين آمنًا، ولكن إذا كنت متوتراً أو تجد نفسك متوتراً أو عصبيًا أو تعاني من ارتفاع في ضربات القلب، فقد يشير ذلك إلى أن تحملك للكافيين يقع في الجانب السفلي".

 

لتجنب هذه الآثار الجانبية، اقترح خفضه إلى 200 ملج الشيء نفسه ينطبق على النساء اللواتي يحاولن الإنجاب أو الحوامل، وتجنب تناوله قبل 4-6 ساعات على الأقل من وقت النوم لكي يبدأ الميلاتونين ويساعدك على الاسترخاء بشكل صحيح في الليل ".

 

وأضاف: "أيضًا ، إذا كنت تتناول أي دواء يحتوي على الإيفيدرين أو الثيوفيلين أو القنفذية ، فراقب كمية الكافيين التي تتناولها لأن هذه الأدوية والمكملات قد تتفاعل مع الكافيين وتزيد من الآثار الجانبية مثل خفقان القلب والغثيان".

 

أوصى خبير التغذية بالنصائح التالية لتقليل تناول القهوة.

* احتفظ بعلامة تبويب حول كمية الكافيين التي تتناولها كل يوم. اكتشف المصادر المخفية مثل الأطعمة والمشروبات المصنعة.
* قلص تدريجيا. أعراض انسحاب الكافيين حقيقية! لذا امنح جسمك فرصة للتعود عليه ببطء.
* إعطاء جرعة منزوعة الكافيين. طعمها جيد مثل الشيء الحقيقي.
* جرب شاي الأعشاب.
* بقعة قائمة المكونات على الدواء الخاص بك. بعض مسكنات الآلام مليئة بالكافيين ويمكن أن تسبب آثارًا جانبية مروعة.

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