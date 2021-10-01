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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مش من حق حد يسألني| إبراهيم فايق يواجه كيروش بشأن أفشة وشريف

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

علق الاعلامي إبراهيم فايق علي اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.


وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه علي تويتر "‏‏هنلاقي حد يجاوبنا ليه استبعاد شريف وأفشة؟ ولا برضه هنلاقي رد من بتوع أنا المدير الفني ومش من حق حد يسألني وان دي أسئلة من المحرمات؟! أظن دي كورة؟ ودي تساؤلات الناس في الشارع؟"


واستبعد  الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من القائمة  انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.


أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

 

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

الإعلامي إبراهيم فايق البرتغالي كارلوس كيروش اختيارات القائمة قفشة وشريف

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