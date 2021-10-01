برلماني: مشروع قانون حقوق المسنين أبرز أوجه الاهتمام بهذه الفئة

أثني النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، علي جهود الدولة في دعم فئة المسنين علي جهود القيادة السياسية وذلك من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في شتي الجوانب الحياتية.

وأكد " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز أوجه الاهتمام بفئة المسنين هو التفكير في إصدار تشريع يتضمن العديد من المزايا والحوافز التي تتمثل في دور العلاج والمعاشات وتخفيضات في الأندية وغيرها من الحوافز الداعمة لهم.

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية تخصيص أماكن للمسنين بالمواصلات العامة، علاوة علي تخفيض أو إعفاء كامل من سداد تذاكر القطارات وذلك لتقليل الأعباء المادية مما يدعمهم إجتماعيا.

ويصادف اليوم 1 من أكتوبر يوم المسنين العالمي، حيث يبلغ عدد هذه الفئة في مصر حوالي 7 مليون،