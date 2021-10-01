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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف تفاصيل شراء 2510 سيارات مرسيدس مزودة بـ عناية مركزة.. صور

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة لدى زيارتها لألمانيا

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس الخميس، خطوط الإنتاج بشركة WAS (ڤاس) لتجهيزات السيارات والمركبات المتخصصة بمدينة "دوسلدورف" بدولة ألمانيا، للوقوف على التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، التي ستعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ونرصد في التقرير التالي أبرز النقاط شراء 2510 سيارات إسعاف "مرسيدس":-

 

تقوم شركة (WAS) الألمانية بتجهيز الصندوق الخلفي للسيارات التي تم التعاقد عليها مع شركة "مرسيدس"، وذلك فيما يخص أعمال (الميكانيكا والكهرباء وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية). 

اللجنة الفنية المرافقة للوزيرة قامت بمراجعة التجهيزات الطبية بالصندوق الخلفى للعيادات الطبية المتنقلة، والتأكد من مطابقتها وتوظيفها طبقًا للمعايير العالمية، ووفقًا للتخصصات الطبية المختلفة بتلك العيادات.

مراجعة خدمات ما بعد البيع وتوافرها بمراكز صيانة ثابتة ومعتمدة داخل مصر، والتأكد من عمل السيارات بالمواد البترولية المتاحة بمصر لضمان استدامة تشغيلها بكفاءة وفاعلية سواء ميكانيكًا أو من ناحية التجهيزات الطبية.

الاطلاع على مراحل تجهيز السيارات بخطوط الإنتاج بالمصنع وتركيب المعدات الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبي حتى الوصول للشكل النهائي المطلوب.

العلاقات التعاونية بين مصر وشركة (WAS) الألمانية في تجهيزات سيارات الإسعاف المصرية منذ عام 2008.

تخصيص خط إنتاج لتلبية احتياجات وزارة الصحة والسكان ومضاعفة طواقم العمل الهندسية والفنية لتلبية وفقًا للبرنامج الزمني لمبادرة "حياة كريمة".

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إدخال نمط آخر من العيادات المتنقلة عبارة عن سيارة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أوصت الوزيرة بتجهيز سيارات خدمات مخصصة لفترات الراحة للفرق الطبية.

العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف ستقدم الخدمات البديلة لأهالي القرى المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أثناء فترة التطوير الجارية بالمنشآت الطبية بتلك القرى.

 تقديم الخدمات الطبية لتوابع القرى بعد الانتهاء من فترة التطوير.

جميع سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة التي ستعمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" ألمانية الصُنع والتجهيز.

الاتفاق على شراء 2510 سيارات إسعاف وعيادات طبية متنقلة من إنتاج شركة "مرسيدس"، تشمل 1000 سيارة إسعاف جميعها مزودة بوحدات عناية مركزة، و1510عيادات متنقلة بمختلف التخصصات الطبية.

الاتفاق على توريد أحدث "الموديلات" من سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة للقطاع الصحي بمصر.

جميع  السيارات التي سيتم توريدها بداية من 2022 مزودة بمحركات متطورة صديقة للبيئة، أقل وزنًا وأقل في الاهتزاز وانبعاثات الغاز وموفرة للطاقة.

 مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تستخدم تلك السيارات ذات المحركات المتطورة.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توجهت الثلاثاء الماضي، إلى دولة ألمانيا على رأس وفد كبير، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة مستشار رئيس الجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة محمد عوض تاج الدين وزارة الصحة والسكان

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