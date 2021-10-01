مسئول أمنى سابق: تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات في ديسمبر

طالب اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأعمال فنية تكافح المخدرات، إلى جانب الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة.

واكد سيد محمدين، خلال حواره مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات صدر وسيتم تطبيق بداية من ديسمبر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق: قائلا:" الموظف فى الدولة اللى بيقول باخد نفس بس، انا بقوله هتتاجب وهتتفصل بالقانون".



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التدخين بوابة الدخول إلى عالم المخدرات حيث ان 87% من المدمنين كانوا في الأصل مدخنين، طبقا لدراسة ميدانية أجراها بنفسه.

ولفت الواء سيد محمدين، أن هناك اسباب كثيرة تدفع إلى المخدرات ولكن أكثر الاسباب التدخين.

وطالب اللواء سيد محمدين، بمكافحة التدخين أولا، عبر وسائل عدة، بداية من سن الطفولة، عبر البرامج ،و الاعلانات، معقبا:" عقدوا الاطفال من التدخين".