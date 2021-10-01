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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا رغم ظروف كورونا

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، أنه رغم ظروف من جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاديات الدولية والناشئة؛ فإن الحكومة المصرية لم تتأخر يوما في أداء ما عليها من التزامات لدى المؤسسات الدولية والتنموية .

 

وقال وزير المالية في تصريحات مقتضبة لصدي البلد، إن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الاول و استكمالها عقب اندلاع جائحة كورونا ساعدت بصورة كبيرة في تحقيق التعافي الاقتصادي رغم تأثيرات الجائحة العالمية علي الاقتصاديات الدولية والناشئة.


وذكر أن ثقة المؤسسات الدولية وخصوصا وكالات التصنيف الائتماني كانت بمثابة شهادة ثقة في اقتصادنا.
 

ونجحت الحكومة المصرية خلال العام الماضي في اتمام آخر شريحة من قرض التسهيل الممد والممنوح من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار لتمويل الاستحقاقات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة علي شريحتين اثنتين  أولهما كانت في مايو 2019بقيمة 2.7 مليار دولار وثانيهما بـ5.3 مليار دولار كان آخر شريحة خلال مايو الماضي بقيمة 1.6مليار  دولار.

 

وسبق أن أبرمت مصر، اتفاقا، مع إدارة صندوق النقد الدولي يتضمن اتاحة مبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، خلال أغسطس 2016؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وتحقيق الضبط المالي للاقتصاد الكلي.

المالية وزير المالية كورونا صندوق النقد الدولى جائحة كوورنا

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