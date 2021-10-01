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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفتتح أكاديمية الباليه المائي بمقر الجزيرة

صدى البلد

افتتح جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي أكاديمية «الباليه المائي»، في مقر النادي بالجزيرة، تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين والمدربات.

شهدت الأكاديمية إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء النادي، حيث يتم قبول المشتركات من مواليد 2014، و2015، و2016، اللاتي سيكون لديهن فرصة كبيرة للانضمام لفريق الباليه المائي بالنادي الأهلي.

فيما تقرر قبول دفعات أكبر من مواليد 2014، ولكن للممارسة فقط، دون الانضمام لفريق الباليه المائي بالنادي.

وتقام التدريبات الخاصة بأكاديمية الباليه المائي في الثانية عشرة ظهرًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

ويشرف على أكاديمية الباليه المائي، وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، وعمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقيعية.

النادي الأهلي الباليه المائي وائل عزت جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي ممدوح مدير

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