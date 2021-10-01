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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعظم مبادرة.. كلمات مؤثرة لـ منى الشاذلى عن حياة كريمة| شاهد

منى الشاذلى
منى الشاذلى

 

قالت الإعلامية  منى الشاذلى ، إن مبادرة حياة كريمة من أهم وأعمق المبادرات التى حدثت فى تاريخ الدولة.

 

وأضافت " الشاذلى " ، خلال تقديمها لبرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc  ، أنه من المتعارف أن الدول تحاول مساعدة الفئات الأقل حظا والأكثر فقرا عن طريق المساعدات المالية والخدمات المجانية .


وأكدت أن مبادرة حياة كريمة تهتم تقديم جودة الحياة للمواطنين والتى تعد  واحدة من المبادرات العظيمة التى دشنت على أرض الدولة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد تفقدت  أمس الخميس، خطوط الإنتاج بشركة WAS (ڤاس) لتجهيزات السيارات والمركبات المتخصصة بمدينة "دوسلدورف" بدولة ألمانيا، للوقوف على التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بسيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، التي ستعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يذكر ان  شركة (WAS) الألمانية  تقوم بتجهيز الصندوق الخلفي للسيارات التي تم التعاقد عليها مع شركة "مرسيدس"، وذلك فيما يخص أعمال (الميكانيكا والكهرباء وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية).

اللجنة الفنية المرافقة للوزيرة قامت بمراجعة التجهيزات الطبية بالصندوق الخلفى للعيادات الطبية المتنقلة، والتأكد من مطابقتها وتوظيفها طبقًا للمعايير العالمية، ووفقًا للتخصصات الطبية المختلفة بتلك العيادات.

الإعلامية منى الشاذلي المالية حياة كريمة الكهرباء منى الشاذلى مبادرة حياة كريمة

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