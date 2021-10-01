بعد استقبال 1.6 مليون جرعة.. الصحة تعلن خصائص لقاح فايزر وكيفيه تخزينه

تتصارع دول العالم للحصول على لقاح فيروس كورونا، وهناك نقص حاد في التطعيمات دوليا، حتى لدى الجهات الدولية المعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة والنامية، واستقبلت مصر استقبال مليون و612 ألفًا و260 جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة الدولي أمس.

وأكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لصدي البلد، أنه تم تجهيز منظومة التبريد الخاصة باستقبال لقاح فايزر، لتحفظه بدرجة حرارة “-80” درجة مئوية، وذلك من خلال 20 ثلاجة لحفظ اللقاح استقبلتهم مصر، من منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف".

وأضاف المصدر، أن كل دول العالم تصارع للحصول علي لقاح فيروس كورونا، وهناك نقص حاد في التطعيمات دوليا، حتى لدى الجهات الدولية المعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة والنامية.



وأوضح أنه نظرا لمحدودية إمدادات اللقاح، يوصى بإعطاء الأولوية للعاملين الصحيين المعرّضين بشدة لخطر العدوى ولكبار السن، بمن فيهم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

فعالية لقاح فايزر

وأفاد بأن لقاح فايزر، المضاد لفيروس كورونا فعّال بنسبة 95٪ ضد أعراض عدوى فيروس مرض كوفيد-19 المصحوبة بالأعراض.

وأضاف، أنه يمكن أن تتلقى الحوامل التطعيم؛ إذا كانت فوائد تطعيم المرأة الحامل تفوق المخاطر التي قد تترتب عليه.

وأشار إلى أنه، ينبغي ألا يُعطى اللقاح للأشخاص الذين سبق أن ظهرت لديهم تفاعلات حساسيه لأي مكوّن من مكونات اللقاح.

موعد تلقي جرعات لقاح فايزر

وأكد أن الأثر الوقائي للقاح فايزر، يبدأ التكوّن بعد 12 يوما من تلقي الجرعة الأولى، واكتساب حماية كاملة يتطلب تلقي جرعتين من اللقاح، تتراوح الفترة الفاصلة بينهما من 21 إلى 28 يوماً.

تخزين لقاح فايز

ويتم تخزين لقاح فايزر تحت درجة حرارة تراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر، وتم حل أزمة التبريد، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

ويعتمد لقاح "فايزر" على تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (mRNA) الجديدة، لإيصال التعليمات الجينية إلى خلايا الإنسان لتكوين جزء من فيروس كورونا.

ويتم تغليف جزيئات "mRNA" بمادة دهنية لحمايتها، مما يجعلها عرضة لأن تتحلل بسرعة أكبر من اللقاحات العادية إن لم يتم حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية.

لكن بمجرد إخراجها من درجة التجميد العالية، يمكن تخزينها في درجة حرارة الثلاجة العادية التي تبلغ من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى 5 أيام، إنما لا يمكن إبقاؤها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، امس الخميس، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة " نيكول شامبين"، وممثلي منظمة الصحة العالمية واليونسيف، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.



ومن جانبه وجه الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للقائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، لدعم الولايات المتحدة لمصر بتلك الشحنة، لافتا إلى أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر، هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.

وأضاف «حساني» أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.