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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتحي يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده

احمد فتحي وتريزيجية
احمد فتحي وتريزيجية

هنأ أحمد فتحي لاعب بيراميدز صديقه محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاده، الموافق اليوم الجمعة.

ونشر أحمد فتحي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة له برفقة تريزيجيه معلقًا عليها:" كل سنة وانت طيب يا غالي".

جدير بالذكر أن تريزيجيه قد انضم لصفوف أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية 2019 قادمًا من قاسم باشا التركي، ويمتد تعاقده مع الفيلانز حتى 30 يونيه 2023.

ويواصل تريزيجيه عملية التأهيل من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة أستون فيلا وليفربول الموسم الماضي وخضع على أثرها لجراحة الرباط الصليبي والتي أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى وقتنا الحالي، ويأمل النجم المصري في العودة للمباريات مجددًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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IMG_٢٠٢١١٠٠١_٢٣٣٤١٨
عيد ميلاد تريزيجيه أستون فيلا احمد فتحي موقع التواصل الاجتماعي محمود حسن تريزيجيه نادي أستون فيلا

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