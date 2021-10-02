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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التزام المحال التجارية بمواعيد غلق التوقيت الشتوي في البحيرة

غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيتريات من خلال حملات مكثفة لتطبيق الإلتزام بكل حزم اعتبارا من الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة 1 /10 وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية أمس الخميس الموافق 30 سبتمبر .

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التزام المحال التجارية بمواعيد غلق التوقيت الشتوي في البحيرة

 

شدد محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بتفعيل لجان المتابعة للقيام بحملات مفاجئة لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة.

 

أوضح محافظ البحيرة، أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساء، مضيفًا ان تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ( 24 ساعة ) .

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة، على أن تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

و شدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، والقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

كما ناشد محافظ البحيرة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولكى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

وتشهد مدن ومراكز المحافظة المحافظة الآن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق القرار والتزام المحال والمقاهي بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

البحيرة غلق المحلات محافظ البحيرة المواعيد الشتوية محافظة البحيرة

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