أخبار الفن : المشاهد الاولى لـ حورية فرغلى بعد أحدث عملية تجميل فى الأنف .. وداليا مصطفى تكشف أسباب توقف أولاد زهرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

قال المخرج حسنى صالح انه من المقرر إعادة إستئناف تصوير مسلسل حلم خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً العمل يعد بمثابة “ حلم ” شخصى له .

إما عن مسلسل “ شلة القراونة ” ، ذكر حسنى صالح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان مؤلف العمل بشير الديك أنتهى من كتابة ما يقرب من نصف الحلقات .

نشر الفنان مصطفي شعبان صور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق مصطفي شعبان علي الصور قائلا : سعدت بدعوتي و مشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون - #نسير_معاً .

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم ، والتى قدمت خلال مشوارها الفنى عدد من الأعمال تجاوز عدد 60 عملاً بين السينما والإذاعة والتليفزيون .

تصدرت الفنانة مونيكا بيلوتشى مؤشر البحث جوجل بعد أحتفالها خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ 57 .

وتحضر مونيكا بيلوتشي" حاليًا لفيلم إيطالي جديد بعنوان La Befana vien di notte: Le origini ، ومن المقرر طرحة فى دور العرض خلال الفترة القادمة .

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب ،والتى تعد واحدة من أبرز الممثلات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 180 عملاُ فنياً .

بدأت ماجدة الخطيب حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم (حب ودلع)، ثم توالت أعمالها إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في أفلام مثل (البيت الملعون) مع الفنان كمال الشناوي.

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى بعد اصابتها بفيروس كرونا .

ونشرت ريهام سعيد بث مباشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوجه الشكر لـ متابعيها وأصدقائها للوقوف بجانبها و الدعاء لها في مرضها ، و لكنها شعرت بالضيق من بعض التعليقات السلبية.

بدأت الفنانة حورية فرغلى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أيام وبنعيشها ، والمقررعرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتظهر حورية فرغلى فى العمل وهى ترتدى عباءه وبرفقة كل من الفنان رياض الخولى والفنانة لقاء سويدان .

نشر الفنان هانى شاكر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو كشف من خلاله عن مشاركته فى مهرجان بابل الدولى.

وظهر هانى شاكر من خلال الفيديو قائلاً : جمهورى العراقى الحبيب إنتظروني يوم 28 اكتوبر في مهرجان بابل الدولي ".

أكدت الفنانة داليا مصطفى انها لم تبدأ حتى الأن تصوير دورها ضمن أحداث فيلم أولا زهرة ، مؤكدة ان العمل توقف بعد يومين من التصوير .

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان فيلم أولا زهرة توقف بسبب تعرض احد الاشخاص فى الإنتاج لـ وعكة صحية ادت الى نقله احدى المستشفيات ، وحتى الأن لا يوجد موعد محدد لبدء التصوير .