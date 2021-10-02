داليا مصطفى تكشف لـ صدى البلد أسباب توقف تصوير فيلم أولا زهرة

أكدت الفنانة داليا مصطفى انها لم تبدأ حتى الأن تصوير دورها ضمن أحداث فيلم أولا زهرة ، مؤكدة ان العمل توقف بعد يومين من التصوير .

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان فيلم أولا زهرة توقف بسبب تعرض احد الاشخاص فى الإنتاج لـ وعكة صحية ادت الى نقله احدى المستشفيات ، وحتى الأن لا يوجد موعد محدد لبدء التصوير .

فيلم أولاد زهرة من بطولة كل من نضال الشافعي، وداليا مصطفى، وهالة فاخر، ومصطفى أبوسريع، وجمال فؤاد، وشريف الغريب، ومحمد عمروسي، ومريم بحراوي، وتأليف أحمد أنور عبدالجواد.



وتدور أحداث الفيلم حول حياة المصابين بمتلازمة داون، والمشاكل التي يواجهونها والصعاب، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث في دور الشقيقة الكبرى التي تهتم برعاية شقيقها الذي يعانى الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.

وكانت آخر أعمال داليا مصطفى فى السينما هو فيلم "قبل الأربعين" للمخرج معتز حسام، وشارك فى بطولته كل من الفنانة بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة.

الحرير المخملى :

من ناحية أخرى بدأت منصة VIU عرض أولى حلقات مسلسل الحرير المخلمى ، والذى تدور احداثه فى إطار 60 حلقة ومن بطولة داليا مصطفى .

ومن المقرر ان يتم خلال الاسبيع المقبلة عرض مسلسل الحرير المخملى على أحدى القنوات التليفزيونية ، حيث تدور احداثه فى إطار إجتماعى .

مسلسل الحرير المخملى مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.



مسلسل الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن