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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان وردي.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت داليا مصطفى الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا ورديا طويلا، وطلت من حديقة وسط الورود بأطلالة مبهجة لاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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بزغروطة.. داليا مصطفي تنتهي من تصوير مسلسل حرير مخملي

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بـ بنطال ممزق.. داليا مصطفي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

 مسلسل الحرير المخملى  مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

 

 المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.


مسلسل الحرير المخملى  بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه.

 

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