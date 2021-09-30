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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة عفوية داليا مصطفى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وخطفت داليا مصطفى الأنظار بجمالها، حيث ظهرت بإطلالة عفوية مرتدية كاجوال، مما نال اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

 مسلسل الحرير المخملى  مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

 

 المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.


مسلسل الحرير المخملى  بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه.

العلاقات التواصل الاجتماعي الفنانة الأراضى الزراعية السوشيال ميديا إطلالات داليا مصطفي

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