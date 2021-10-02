فى ذكرى ميلاد مديحة سالم.. رفضت الذهاب الى المستشفى وتعرضت لـصدمة وفاة شقيقتها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم ، والتى قدمت خلال مشوارها الفنى عدد من الأعمال تجاوز عدد 60 عملاً بين السينما والإذاعة والتليفزيون .

مديحة سالم

ولدت مديحة سالم في مدينة القاهرة في عام 1944، وحصلت على الشهادة الثانوية من كلية البنات بالزمالك ثم انقطعت عن الدراسة بعد ذلك.

وخلال حقبتي الستينات والسبعينات، شاركت مديحة سالم في عدد كبير من الأفلام، من أشهرها: (آه من حواء، مذكرات تلميذة، أم العروسة، هى والرجال، الراجل دا حيجنني)

اعتزلت مديحة سالم الفن في مطلع الثمانينات وتفرغت لحياتها الأسرية ، وكان أخر أعملها هو مسلسل القضاء فى الاسلام .

توفيت في عام 2015 ، وقد انتشر لها صورة فى أخر ايامها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وهى ترتدى الحجاب .

مديحة سالم

تعرضت مديحة سالم خلال حياتها الى صدمة كبرى ، وهى وفاة شقيقتها “ فكرية ” أمام عينيها ، حيث كانت طفلة فى الخامسة من عمرها وتوفت دون سبب .

رفضت الفنانة مديحة سالم فى اخر أيامها ان تذهب الى المستشفى وأصرت على البقاء فى المنزل ، الا ان تدهور حالتها ادى الى نقلها الى غرفة العناية المركزة فى أحدى المستشفيات .