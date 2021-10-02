الجبن والبيض.. أبرز الأطعمة الممنوعة للرضع

هناك الكثير من الممنوع من الطعام للرضيع؛ حيث يجب على الأمهات معرفة قائمة الطعام المناسبة لعمر طفلها، وكيف يمكنها إدخال الأطعمة عندما يحين الوقت اللازم، وما الأطعمة التي يجب أن تبدأ بها.

الممنوع من الطعام للرضيع



ويوجد الكثير من الممنوع من الطعام للرضيع، ومن بينها اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، فلا يجب للطفل قبل 6 أشهر أن يتناولها لأن المعدة تكون غير مهيأة بشكل كامل للتعامل مع هذه الأطعمة، مما يجعل تتناولها فيه ضرر كبير عليهم.









والممنوع من الطعام للرضيع أشياء اخرى بخلاف الطعام كالملح والسكريات، وإن كنتِ في حيرة مما يأكله طفلك الرضيع من الأطعمة، فسوف نقوم بوضع قائمة الممنوع من الطعام للرضيع، وتشمل:



1- الملح :

يجب ألا يأكل الأطفال الكثير من الملح ، لأنه ليس مفيدًا لكلى الطفل، لذا لا يجب ان يضاف الملح إلى طعام طفلك أو ماء الطهي ، ولا تستخدمي مكعبات المرقة أو المرق ، لأنها غالبًا ما تكون غنية بالملح.



2- السكر :

لا يحتاج طفلك السكر، ويمكن تجنب استهلاكه من خلال تجنب الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية (بما في ذلك عصير الفاكهة ومشروبات الفاكهة الأخرى) ، سوف تساعد في منع تسوس الأسنان .



3- الدهون المشبعة :

لا تعطِ طفلك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك، ويمكن أن يساعدك التحقق من الملصقات الغذائية على اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة.



4- العسل :

في بعض الأحيان ، يحتوي العسل على بكتيريا يمكن أن تنتج سمومًا في أمعاء الطفل، مما يؤدي إلى تسمم الرضع ، وهو مرض خطير للغاية، لذا لا تعطي طفلك العسل حتى يتجاوز عمره سنة واحدة.



5- المكسرات الكاملة و الفول السوداني :

لا ينبغي إعطاء المكسرات الكاملة والفول السوداني للأطفال دون سن 5 سنوات ، حيث يمكن أن يتسبب لهم في الاختناق، ويمكنك إعطاء طفلك المكسرات والفول السوداني من عمر 6 أشهر تقريبًا ، ولكن يمكن تناوله مطحون ناعم كزبدة الفول السوداني.



الممنوع من الطعام للرضيع



6- الجبن :

يمكن أن يشكل الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن للرضع والأطفال الصغار، ويوفر الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ويمكن للأطفال تناول الجبن المبستر كامل الدسم من عمر 6 أشهر. يشمل ذلك الجبن الصلب ، مثل جبن الشيدر الخفيف والجبن القريش والجبن الكريمي.



لكن لا يجب ألا يأكل الأطفال الصغار والرضع الأجبان الطرية الناضجة بالعفن ، مثل الجبن البري، أو جبن حليب الماعز الناضج والجبن الأزرق الطري، مثل الروكفورت. هناك خطر أكبر من أن هذه الأجبان قد تحمل بكتيريا تسمى الليستريا؛ حيث إن العديد من أنواع الجبن مصنوعة من الحليب غير المبستر، من الأفضل تجنبها بسبب خطر الإصابة بالليستيريا.



7- البيض النيئ والمطبوخ قليلاً :

ولا يجب للأطفال تناول البيض النيئ أو المطبوخ قليلا قبل عمر 6 أشهر تقريبًا، ويجب طهي بيض الدجاج حتى يتماسك كل من البياض والصفار.



8- مشروبات الأرز :

يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات مشروبات الأرز كبديل لحليب الأم أو حليب الأطفال، لأنها قد تحتوي على الكثير من الزرنيخ؛ حيث يوجد الزرنيخ بشكل طبيعي في البيئة ويمكن أن يجد طريقه إلى طعامنا ومياهنا.



9- حلوى الجيلي :

يمكن أن تشكل مكعبات الجيلي خطر الاختناق على الرضع والأطفال الصغار.



10- المحار الخام و السمك :

يمكن المحار النيئ أو المطبوخ قليلًا ، مثل بلح البحر والمحار والمحار ، أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، لذلك من الأفضل عدم إعطائه للأطفال، لا تعطي طفلك سمك القرش أو أبو سيف أو مارلين؛ حيث يمكن أن تؤثر كمية الزئبق في هذه الأسماك على نمو الجهاز العصبي للطفل .