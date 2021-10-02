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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاب يمني يقتل والدته شنقا بسبب 1500 دولار

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

قتل شخص يمني  والدته شنقاً في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، للإستيلاء على مبالغ مالية وأساور ذهبية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

وبحسب موقع "الحدث " فقد بيًن مركز الإعلام الأمني في تعز، أن الجاني فؤاد أحمد منصور حمران، قتل  والدته فاطمة أحمد علي حمران داخل منزل الأسرة، في جبل الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة شمالي شرق مدينة تعز.

وبدوره ، اشار مصدر أمني بشرطة تعز، أن الجاني أقدم على جريمته الشنيعة، بشنق والدته بواسطة شال (وشاح يستخدمه الرجال) وأخذ مبلغا ماليا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أسوار ذهب، ولازم ذهب، وخاتم ودبلة، وجنيه ذهب، وحلق أيضاً.

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ولفت أيضا ،  إلى أنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقال الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة ومعاينة الجثة، حيث اتضح من خلال المعاينة وجود آثار على الجثة تدل على أنها قتلت شنقا.

ونوه أنه تم التحقيق مع الجاني الذي كان قد أبلغ الجهات الأمنية أنها انزلقت في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع محاضر الاستدلالات اعترف بارتكابه للجريمة وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى الجهات الاختصاص.

اليمن مدينة تعز جريمة قتل الأدلة الجنائية مسرح الجريمة

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